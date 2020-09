Van de Beek svela: «Era tutto fatto con il Real Madrid» (Di giovedì 3 settembre 2020) Donny van de Beek ha svelato un retroscena di mercato sul Real Madrid dopo il suo passaggio al Manchester United Donny van de Beek ha raccontato un retroscena di mercato sul Real Madrid dopo il suo trasferimento al Manchester United. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Ajax ai microfoni del De Telegraaf. «Era tutto fatto col Real Madrid, anche i club avevano l’accordo. Poi però per qualche ragione non si è concretizzato il passaggio. Alcuni giocatori che dovevano partire sono rimasti e il Real ha fatto marcia indietro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

