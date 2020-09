Valentina Vignali denuncia uno skipper: “La violenza non è soltanto fisica…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Una brutta storia che vede protagonista la modella, giocatrice di basket ed ex gieffina Valentina Vignali che denuncia uno skipper. Un presunto caso di ‘revenge porn’ e così la ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Valentina Vignali denuncia luno skipper che era in barca con lei e le amiche durante la vacanza in Sicilia. … L'articolo Valentina Vignali denuncia uno skipper: “La violenza non è soltanto fisica…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

