Udinese, ufficiale l’arrivo di Ouwejan in prestito dall’Az Alkmaar (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ ufficiale: l’Udinese ha prelevato il giovane olandese Thomas Ouwejan dall’Az Alkmaar. Il laterale sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto ed è il nuovo rinforzo per Gotti sulla corsia mancina. Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club friulano, presenta così il giocatore in una nota ufficiale: “Ouwejan è un ottimo rinforzo per la fascia sinistra. È dotato di buona forza fisica e di un’ottima tecnica, soprattutto col piede sinistro con cui crossa con grande efficacia e precisione. E’ bravo anche a calciare le punizioni dal limite dell’area”. Leggi su sportface

