Travata l’intesa sui tempi della legge elettorale. L’ex leader M5S Di Maio avvisa gli alleati nella maggioranza. “Ora non ci sono più scuse” (Di giovedì 3 settembre 2020) Manovre in corso nel Pd per arrivare alla direzione convocata dal segretario Nicola Zingaretti lunedì prossimo con le carte in regola per scegliere il Sì al referendum. L’ultimo lasciapassare è arrivato ieri dalla Conferenza dei capigruppo della Camera riunita per programmare il calendario dei lavori. Subito dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, Montecitorio inizierà la discussione sulla legge elettorale, partendo dai correttivi previsti nella cosiddetta legge Fornaro (modifiche alla base regionale del Senato e sistema di elezione del capo dello Stato). Viene accontentata così quella frangia dei dem che pretende di ancorare la riduzione del numero dei deputati e senatori alla riforma elettorale. Le date scelte sono il ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Travata l’intesa sui tempi della legge elettorale. L’ex leader M5S Di Maio avvisa gli alleati nella maggioranza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Travata l’intesa Intesa Sanpaolo dona 100 milioni per 2.500 posti letto in terapia intensiva Corriere della Sera