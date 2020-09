The Mandalorian 2, svelata la data di uscita su Disney+ (Di giovedì 3 settembre 2020) Non solo film come Mulan, ma molta attesa la riscontriamo anche in una particolare serie televisiva. Dopo una prima stagione acclamata da pubblico e critica, ovviamente la Disney non poteva lasciarsi scappare l’occasione di rinnovare questo show. The Mandalorian 2, infatti, arriverà moto presto sulla piattaforma streaming. Per la prima volta ha debuttato lo scorso novembre, venendo molto attesa da tutti i fan della saga di Guerre Stellari (Star Wars). Dopo quasi un anno, finalmente, conosciamo la data di uscita del secondo ciclo di episodi. A dare l’annuncio è stato proprio l’account ufficiale della serie TV live action su Twitter. All’interno del post, infatti possiamo leggere la seguente frase: Questo è il giorno. I nuovi episodi saranno disponibili dal 30 ottobre. Certo, i fan dovranno ... Leggi su tutto.tv

