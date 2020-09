Terribile nel Salernitano, neonata trovata morta: è stata gettata dalla finestra dopo il parto (Di giovedì 3 settembre 2020) Roccapiemonte, paese in provincia di Salerno, è scosso per la Terribile sorte toccata ad una neonata, trovata morta con il cordone ombelicale ancora attaccato. La piccola è stata lanciata da una finestra al secondo piano di un edificio poco dopo essere stata partorita. Le e’ stata fatale una ferita alla testa, secondo la prima ricostruzione della Terribile vicenda. Ieri un uomo ha visto il corpicino insanguinato e ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Mercato San Severino hanno identificato in poche ore la coppia che viveva al secondo piano. In casa c’era ancora sangue e la donna, 42 anni, era visibilmente scossa. Nessuno dei due ha detto una parola e ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Moky_1988 : @muratcinar @halkinhukuk_ Oh,bene,ottima notizia, finalmente,finalmente uno spiraglio di luce in una vicenda terrib… - MonsieurPerlman : 'Quo Vadis, Aida?', dir. Jasmila Žbanic Molto soddisfatto. Rende onore a una strage terribile (purtroppo) ancora po… - Ban_Animal_Test : RT @Massimo_Balss: #ChadwickBoseman se n'è andato a soli 43 anni, dopo quattro anni di lotta contro la malattia. Che notizia terribile. Qu… - 7rmoonlightchae : @manueIfantoni Ma certo strumentalizziamo un evento terribile per generalizzare su tutta l’industria pop della Core… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile nel Terribile nel Salernitano, neonata trovata morta: è stata gettata dalla finestra dopo il parto Meteo Web Castelfiorentino, incidente tra autocarro e moto: morto 19enne

Terribile incidente a Castelfiorentino. Lo scontro fatale tra un autocarro e una moto guidata da un 19enne. Morto il ragazzo: incidente sulla strada comunale Tragedia a Cstelfiorentino in provincia di ...

Cosa vedere stasera in tv | giovedì 3 settembre | I 5 film da non perdere

Il 3 settembre 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi segnaliamo: Superaman Returns, Letters to Juliet, Corpi da reato, Kingsman: Secret Service e Io prima di te ...

Terribile incidente a Castelfiorentino. Lo scontro fatale tra un autocarro e una moto guidata da un 19enne. Morto il ragazzo: incidente sulla strada comunale Tragedia a Cstelfiorentino in provincia di ...Il 3 settembre 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi segnaliamo: Superaman Returns, Letters to Juliet, Corpi da reato, Kingsman: Secret Service e Io prima di te ...