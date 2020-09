Temptation Island, slitta la messa in onda del programma: ecco cosa è successo (Di giovedì 3 settembre 2020) Temptation Island cambia data. slitta la messa in onda del programma su Canale 5 per colpa di una coppia del reality delle tentazioni. Leggi su comingsoon

StraNotizie : Colpo di scena: Temptation Island slitta a causa di un clamoroso imprevisto - Novella_2000 : Temptation Island slitta a causa di una fidanzata: ecco cosa è successo - BITCHYFit : Colpo di scena: Temptation Island slitta a causa di un clamoroso imprevisto - beachwoodcafe03 : io che mi immagino il nostro nello a temptation island - blogtivvu : Temptation Island, slitta la prima puntata: il clamoroso retroscena -