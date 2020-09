Stati Uniti, drastico calo disoccupati nell’ultima settimana (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 29 agosto, i “claims” sono risultati pari a 881.000 unità, con un calo di 130.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.011.000 (1.006.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese che erano per un livello di 950 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 991.750 unità in contrazione di 77.500 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati Uniti è stato diffuso il video di un uomo afroamericano morto asfissiato dopo essere stato incappucciato dalla polizia Il Post Afroamericano ucciso dalla Polizia a Los Angeles, monta la protesta

Un altro afroamericano ucciso dalla Polizia, e scoppiano nuove proteste negli Stati Uniti. Questa volta siamo nella contea di Los Angeles. A South Los Angeles per la precisione. Secondo la ricostruzio ...

Alla d'Annunzio la carica dei mille per i test di Medicina e Odontoiatria in sicurezza

Una carica di 926 candidati parteciperà domani, all'università d'Annunzio, alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesti den ...

