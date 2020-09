Salerno, neonato trovato morto in una siepe con una ferita alla testa (Di giovedì 3 settembre 2020) Roccapiemonte (Salerno), neonato trovato morto in una siepe Il cadavere di un neonato è stato ritrovato, intorno alle 19 di mercoledì 2 settembre, in via Roma a Roccapiemonte (Salerno). A scorgere il corpicino, al di sotto di una siepe, un uomo residente nella zona che ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto, oltre al sindaco Carmine Pagano, i vigili urbani e i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che, coordinati dal pm della procura di Nocera Inferiore, hanno avviato le indagini. Sarà un primo esame esterno da parte del medico legale a dare un quadro più chiaro di cosa possa essere accaduto. Intanto, i militari dell’Arma hanno iniziato ad ascoltare le persone che risiedono nei ... Leggi su tpi

