Sagramola: “Martinelli si sottoporrà a visita specialistica, lo aspettiamo. Broh? Ecco quando arriverà” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Palermo si proietta alla prossima stagione di Serie C.L'amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso della diretta sul canale Twitch di gianlucadimarzio.com, ha trattato diversi temi: dal calciomercato all'avventura nel prossimo campionato di Serie C.Sagramola: “Il Palermo deve essere ambizioso, abbiamo un piano preciso. Heurtaux e Pettinari…”"Martinelli? Il ragazzo deve sostenere un’ulteriore visita specialistica domani e vedremo cosa certificherà. Speriamo possa andare tutto per il meglio come è accaduto a lui negli anni precedenti. Lo aspettiamo a braccia aperte, non è solo un ottimo calciatore ma soprattuto un ragazzo splendido che si è calato immediatamente nella realtà di Palermo con grande professionalità ... Leggi su mediagol

