Resta grave il 24enne caduto in moto Il padre: «Prego per lui». Gli amici: forza (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ragazzo caduto in moto in Borgo Palazzo è in prognosi riservata. Era il primo giorno di ferie. Leggi su ecodibergamo

mrzchm : RT @freeskipperIT: Resta il 'Numero Chiuso' a Medicina, nonostante la grave carenza di medici! - freeskipperIT : Resta il 'Numero Chiuso' a Medicina, nonostante la grave carenza di medici! - SplendorSolis00 : RT @QLexPipiens: @biif Farmaci. A volte funzionano (resta il fatto che la dismorfofobia è in realtà un disturbo piuttosto grave e spesso re… - Sospeso4 : @Larabrusi Considerando positivo l'aspetto relativo alle mascherine (che dovrebbe fornire la scuola insieme al gel)… - marioalbanese1 : RT @Fletcher_Lynd: @SandroSca beh il boicottaggio in campo è pure fattualmente impossibile, visto che Chiello e Buffon hanno giocato una ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta grave Tentato omicidio a Ventimiglia, resta grave Robby Nardi: polizia cerca conoscenti Riviera24 Migranti: Conte incontra Musumeci e Martello, la Lega resta fuori e protesta

Il governatore della Sicilia: "Restano diversità di vedute". Conte: "Sappiamo delle difficoltà ma no a slogan". I 353 dalla Sea Watch sono stati trasbordati su nave Allegra Migranti. Sea Watch, via a ...

Volley f. Sassuolo supera Montale 3 a 1 In campo Aguero

Ancora quattro set tra Green Warriors Sassuolo, ed Exacer Montale, nella seconda amichevole tra le due modenesi di A2. Se venerdì scorso la gara si era conclusa con un salomonico pareggio, questa volt ...

Il governatore della Sicilia: "Restano diversità di vedute". Conte: "Sappiamo delle difficoltà ma no a slogan". I 353 dalla Sea Watch sono stati trasbordati su nave Allegra Migranti. Sea Watch, via a ...Ancora quattro set tra Green Warriors Sassuolo, ed Exacer Montale, nella seconda amichevole tra le due modenesi di A2. Se venerdì scorso la gara si era conclusa con un salomonico pareggio, questa volt ...