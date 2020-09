Rakitic torna al Siviglia: “Sono più forte di prima, ho davanti i migliori anni” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ivan Rakitic torna al Siviglia. Il centrocampista croato lascia il Barcellona dopo sei stagioni, durante le quali ha conquistato una Champions League e quattro Liga. Ora il giocatore ritrova la squadra con cui si è consacrato conquistando tre Europa League consecutive. E la voglia di riprendere quel filotto è davvero tanta.caption id="attachment 923663" align="alignnone" width="1024" Rakitic (getty images)/captionDIVERSOSarà comunque un Rakitic diverso. Lo ha ammesso lo stesso Ivan durante la sua presentazione: "Il Rakitic che torna è migliore di prima. Ho avuto la fortuna di giocare grandi partite, di vincere titoli, di essere arrivato alla finale di un Mondiale. Arriva un Rakitic più maturo, in un ... Leggi su itasportpress

“Il Rakitic che torna è migliore di prima. Ho avuto la fortuna di giocare grandi partite, di vincere titoli, di essere arrivato alla finale di un Mondiale. Arriva un Rakitic più maturo, in un grande ...Dopo gli addii di Rakitic e Arthur, con i dubbi su Suarez e Messi, al Barcellona si rivedrà un volto noto. Coutinho, infatti, non è stato riscattato dal Bayern Monaco e fa ufficialmente ritorno in bla ...