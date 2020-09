Pierluigi Diaco annuncia la fine di Io e Te: “Non ci hanno autorizzato” (Di giovedì 3 settembre 2020) Doccia fredda per gli spettatori di Io e Te, il popolare programma condotto da Pierluigi Diaco. Dopo la scoperta di un caso di positività al coronavirus in studio, la Rai ha deciso di sospendere lo show, e lo stesso Diaco è stato sottoposto a tampone. Purtroppo l’esito dell’esame, effettuato su tutti i dipendenti, non è arrivato in tempo per mandare in onda almeno l’ultima puntata, prevista per domani 4 settembre. Il conduttore annuncia la fine anticipata di Io e Te, ringraziando comunque il pubblico e i colleghi. Pierluigi Diaco: l’addio anticipato a Io e Te All’Adnkronos, Pierluigi Diaco annuncia la fine della corsa: “Non abbiamo ... Leggi su thesocialpost

toysblogit : Io e Te non tornerà in onda. Pierluigi Diaco: 'Non abbiamo ricevuto l'esito del tampone… - SerieTvserie : Io e Te non tornerà in onda. Pierluigi Diaco: 'Non abbiamo ricevuto l'esito del tampone della nostra collaboratrice' - tvblogit : Io e Te non tornerà in onda. Pierluigi Diaco: 'Non abbiamo ricevuto l'esito del tampone della nostra collaboratrice' - carotelevip : Finalmente #ioete con Pierluigi Diaco non andrà più in onda sulla @RaiUno di @StefanoColetta2 il mio post di un ann… - fanpage : 'La sicurezza prima di tutto', #ioete non torna in tv, l'annuncio di Pierluigi Diaco -