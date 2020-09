Paraluce: a cosa servono e ne hai bisogno? (Di giovedì 3 settembre 2020) La maggior parte degli obiettivi della fotocamera sono dotati di qualcosa chiamato Paraluce, che sembra un corto tubo circolare che si attacca alla parte anteriore dell’obiettivo. Questi piccoli dispositivi sembrano un po’ strani, ma possono servire a molti scopi e sono, in verità, molto utili. Mentre alcune persone potrebbero essere tentate di gettarli sullo scaffale e non pensarci mai più, sapere cosa sono i Paraluce e come usarli può avere un impatto significativo sulla tua fotografia. Perché usare i Paraluce? Immagina questo: è un giornata luminosa e soleggiata e sei fuori a fare una passeggiata. Il sole sta picchiando forte e hai un po’ di problemi a vedere chiaramente, quindi tieni la mano sulla fronte nel tentativo di bloccare la luce. ... Leggi su fotografareindigitale

