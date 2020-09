Openfiber,il mistero del vero valore Ecco i numeri che non tornano (Di giovedì 3 settembre 2020) Ora che c’è l’accordo politico sulla rete unica di telecomunicazioni di banda larga che dovrebbe portare l’Italia a colmare il gap con il resto d’Europa, la partita tra i protagonisti entra nel vivo. Nel vivo vuol dire valutare gli asset dei protagonisti da Fibercorp di Tim (e con KKr e Fastweb nell’azionariato) alla rete di Openfiber che andranno a nozze nella futura società AccessCo. E come in una partita di poker si dovranno finalmente scoprire le carte. E qui c’è una grande zona d’ombra che riguarda proprio Openfiber, la società posseduta al 50% paritetico da Enel e Cdp e presieduta da Franco Bassanini, con Elisabetta Ripa come amministratore delegato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Prosegue inarrestabile la crescita di Iliad: anche nel 2° trimestre 2020, segnato dalla pandemia globale e dalla chiusura di tutti gli Iliad Store causa lockdown durante il mese di aprile, l'operatore ...

