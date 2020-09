Negli Stati Uniti è caccia all’ uomo che vola con uno “zaino a razzo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sembra il trailer di un film, ma è la realtà: a Los Angeles avvistato un “uomo razzo” in volo. Che potrebbe essere un pericolo per il traffico aereo. Uno scambio di comunicazioni surreale, o che nella migliore delle ipotesi parrebbe appartenere ad un film. Ma è reale, ed è avvenuta a Los Angeles alle 18.35 … L'articolo Negli Stati Uniti è caccia all’ uomo che vola con uno “zaino a razzo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Negli Stati La Russia sta provando di nuovo a condizionare le elezioni negli Stati Uniti Il Post Uomo con zaino-jet sfiora aerei di linea a 1000 metri/ “Rocket-man” nei cieli di L.A.

Una vicenda alquanto curiosa quella accaduta lo scorso 27 agosto negli Stati Uniti, precisamente nei cieli della nazione a stelle e strisce: un uomo, già ribattezzato “Rocket man”, “Uomo razzo”, è vol ...

Coronavirus e scuola, insegnanti a "lezione" da Ciriani: "Non demonizzare i bambini, non sono untori"

PORDENONE - Stavolta a lezione ci sono andati loro, gli insegnanti, convocati a “scuola di Covid” con due obiettivi descritti dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani: «Evitare la psicosi, perché i ...

