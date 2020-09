Miu Miu Women’s Tales 2020: Vanessa Kirby e Emma Corrin tra le ospiti a Venezia (Di giovedì 3 settembre 2020) Vanessa Kirby e Emma Corrin sono al Festival di Venezia 2020 tra le ospiti di Women's Tales, l'evento dedicato ai cortometraggi creato dal marchio di moda Miu Miu. Alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia 2020, durante l'evento Miu Miu Women's Tales saranno presenti ospiti internazionali, tra cui Vanessa Kirby e Emma Corrin, e verranno presentati due cortometraggi, #19 Nightwalk e #20 In my room. Nonostante gli strascichi di una prima metà dell'anno tutt'altro che semplice da vivere e da gestire, Miu Miu non poteva mancare alle Giornate degli Autori durante la 77esima edizione del Festival ... Leggi su movieplayer

