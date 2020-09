Marion Cotillard, Sebastian Stan e Vanessa Kirby nel cast di The Brutalist (Di giovedì 3 settembre 2020) Supercast per il nuovo progetto di Brady Corbet, The Brutalist, che racconterà la storia di un architetto ebreo ungherese sfuggito all'Olocausto e della moglie, interpretata da Marion Cotillard. Sono molte le star che si uniscono al cast di The Brutalist, nuovo progetto del regista de L'infanzia di un capo e Vox Lux, Brady Corbet. Tra gli attori in arrivo la francese Marion Cotillard, Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Joel Edgerton d Mark Rylance. Co-sceneggiato con Mona Fastvold, The Brutalist racconta 30 anni di vita del visionario architetto ungherese di origine ebraica László Toth (Joel Edgerton) e della moglie Erzsébet ... Leggi su movieplayer

Co-sceneggiato con Mona Fastvold, The Brutalist racconta 30 anni di vita del visionario architetto ungherese di origine ebraica László Toth (Joel Edgerton) e della moglie Erzsébet (Marion Cotillard), ...

