La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia (Di giovedì 3 settembre 2020) Ankara chiama, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) risponde e boccia il ricorso di scarcerazione dell’avvocato Aytaç Ünsal giunto al 213º giorno del suo “digiuno fino alla morte” per chiedere un “giusto processo”. Mentre il presidente della Cedu, Robert Spano, si reca all’Università statale di Istanbul per ricevere una Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza e poi tenere domani, ad Ankara, presso l’Accademia di Giustizia turca, una Lectio Magistralis, la Corte europea dei diritti dell’Uomo respinge il ricorso presentato dall’avvocato Ünsal col quale chiedeva la sua scarcerazione per le sue gravissime condizioni di salute. La Cedu ha dunque confermato quanto già deliberato il 14 agosto dalla Corte costituzionale turca stabilendo che la detenzione ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia - MarianoGiustino : RT @HuffPostItalia: La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia - fvalensise : RT @HuffPostItalia: La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia - a211161v : La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia (di M. Giustino) - ascochita : RT @HuffPostItalia: La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : vergognosa debacle La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia L'HuffPost INFRASTRUTTURE, UN PIANO DISASTROSO, L’ITALIA RISCHIA LA DÉBACLE EUROPEA

Senza dubbio la prova sostenuta per combattere la pandemia ha messo in evidenza la sconcertante immagine prodotta dalla grave dicotomia che, purtroppo, ci portiamo addosso come Paese da mezzo secolo, ...

M5S, Mulè (FI): intervista Di Maio ammissione debacle grillina

Roma, 23 ago. (askanews) - "Così come è chiaro che Luigi Di Maio è totalmente inadatto a svolgere l'incarico al ministero degli Esteri, gli va riconosciuto un certo intuito politico e una sommaria cap ...

Senza dubbio la prova sostenuta per combattere la pandemia ha messo in evidenza la sconcertante immagine prodotta dalla grave dicotomia che, purtroppo, ci portiamo addosso come Paese da mezzo secolo, ...Roma, 23 ago. (askanews) - "Così come è chiaro che Luigi Di Maio è totalmente inadatto a svolgere l'incarico al ministero degli Esteri, gli va riconosciuto un certo intuito politico e una sommaria cap ...