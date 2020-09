In Tunisia governa il presidente Robocop (Di giovedì 3 settembre 2020) La Tunisia, il primo paese di provenienza dei migranti illegali sbarcati in Italia, ha un nuovo governo. A guidarlo è l’ex ministro dell’Interno Hichem Mechichi, un uomo che conosce bene il dossier dei flussi migratori. Ha partecipato alle riunioni con i colleghi del gruppo 5+5 (Italia, Germania, Francia, Spagna, Malta da una parte, Libia, Tunisia, … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia governa

Formiche.net

Tunisi 2 settembre. La fumata é stata subito bianca, anche se cosparsa da luci e ombre (molte). Dopo una giornata non stop di dibattiti, enunciazioni di riserve, dichiarazioni di appoggio, sconfession ...Giuseppe Conte affronta in un vertice serale la questione Lampedusa e la crisi dei migranti in Sicilia, mentre accoglie l’entrata in carica del nuovo governo tunisino e si potrebbe preparare ad andare ...