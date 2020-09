Fabian Ruiz titolare in Germania-Spagna di Nations League (Di giovedì 3 settembre 2020) Fabian Ruiz torna in campo. Lui, di gran lunga il giocatore di maggior talento del Napoli. Il centrocampista spagnolo sarà in campo questa sera – tra pochi minuti – a Stoccarda per il match di Nations League tra Germania e Spagna. Luis Enrique lo ha schierato nell’undici titolare che vi proponiamo: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Busquets, Thiago, Fabián; Ferran Torres, Navas, Rodrigo. Per la Germania, invece (che non avrà i calciatori del Bayern), giocheranno: Trapp; Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens; Can, Kroos, Gündogan; Sané, Draxler y Werner L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

GERMANIA (3-4-1-2): Trapp; Ginter, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz; Werner, Sané. CT: Löw. SPAGNA (4-4-2): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gaya; Rodr, Fabian Rui ...

