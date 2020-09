Dune, Oscar Isaac: "Il film parla di persone convinte che quando è troppo è troppo" (Di giovedì 3 settembre 2020) Oscar Isaac sottolinea la presenza di una forte componente politica progressista e ambientalista nell'adattamento di Dune. Oscar Isaac, interprete del Duca Leto in Dune, ha sviscerato le tematiche ambientaliste e anti-capitaliste insite nell'adattamento firmato dal canadese Denis Villeneuve. Oscar Isaac, fervente progressista attivo sul piano politico nel privato, non manca di sottolineare il sottotesto politico insito nel film che adatta il celebre classico della fantascienza di Frank Herbert: "I temi anti-capitalisti e ambientalisti contenuti in Dune sono doppiamente rilevanti oggi. il film parla del destino delle persone e del modo diverso in cui le culture hanno ... Leggi su movieplayer

