Dopo la scalata del Gran Sasso si perde mentre torna a valle: soccorso un 25enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Doveva essere un'esperienza unica, ma l'escursione di un giovane turista campano ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Il 25enne era partito mercoledì da Cortino, Teramo,, comune di 600 anime ... Leggi su chietitoday

Gayuss99 : ?? #GayussPoker #?? #SpinRoad Riprenderò da @partypoker la scalata al monte #Spin cercando di riprendere la marcia… - Dryarn_outdoor : SALITA AL FAUNIERA Il Fauniera o colle dei morti è raggiungibile da diversi versanti. Qualsiasi lato si scelga, la… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Ilicic, dalla notte dei record alla scalata più dura: si è spenta una stella, l’#Atalanta ora attende Miranchuk https://t.co… - cmdotcom : #Ilicic, dalla notte dei record alla scalata più dura: si è spenta una stella, l’#Atalanta ora attende Miranchuk… - LaStampa : Dopo la manifestazione d’interesse per il Novara calcio, consacrata in una lettera recapitata alla società azzurra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo scalata

ChietiToday

Al bagno uno alla volta, ricreazione all’aperto e stop ai distributori di alimenti: gli studenti troveranno una realtà cambiata PORTOFERRAIO. Più ingressi per gli edifici scolastici, orari scaglionati ...16.57 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, pagelle, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 16.56 Per la p ...