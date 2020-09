Diaconale: «La Lazio da provinciale è diventata europea. Vogliamo lo scudetto» (Di giovedì 3 settembre 2020) Le parole di Arturo Diaconale, il portavoce della Lazio, nella sua rubrica ‘Taccuino biancoceleste’ Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è tornato col suo ormai noto ‘Taccuino biancoceleste’: una rubrica in cui esprime il suo parere sulle dinamiche del club e della squadra. «Vorrei mandare una riflessione di rassicurazione ai tifosi della Lazio. In questa riflessione non ci sono nominativi di giocatori specifici, che non mi riguardano, ma è soltanto una considerazione sulla quale bisognerebbe attentamente riflettere perche’ forse ancora non c’è la consapevolezza di quello che è successo dall’anno scorso a oggi. La Lazio è passata da squadra provinciale della Capitale ad ... Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Diaconale: 'Lazio una delle prime squadre italiane. Quest'anno si punta allo scudetto' - LazioChannel : #3settembre #Diaconale carica la #Lazio in vista della nuova stagione - AguanteFutbol : RT @sportface2016: #Lazio, #Diaconale: 'Il nostro obiettivo è prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanz… - BarDalCT : @Laziosiamonoi Vista la campagna acquisti ad oggi obbiettivo minimo.. #Lazio #Diaconale #Calciomercato - sportface2016 : #Lazio, #Diaconale: 'Il nostro obiettivo è prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circo… -