Covid, molecola naturale lo uccide. Cnr: «Bloccata proteina chiave». La quercetina abbonda nei capperi (Di giovedì 3 settembre 2020) La quercetina - un composto di origine naturale - funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. La sostanza mostra infatti un'azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine... Leggi su ilmattino

Agenzia_Italia : Una molecola naturale è capace di inibire il Covid, dice uno studio - SkyTG24 : Quercetina, ecco la molecola naturale che può inibire il Sars-Cov-2 - ligi_p : RT @SfigaCatrame: Il Covid potrebbe essere ucciso da una molecola naturale presente nei capperi. Nicola Zingaretti avrebbe già brevettato u… - paolinoscaccia : RT @SkyTG24: Quercetina, ecco la molecola naturale che può inibire il Sars-Cov-2 - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Quercetina, ecco la molecola naturale che può inibire il Sars-Cov-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid molecola

La chiave per la lotta contro il Sars-Cov-2 sarebbe una sostanza naturale contenuta in grandi quantità in alcuni alimenti molto diffusi. Lo studio, portato avanti dal Cnr Nanotec di Cosenza, dimostra ...All’Università di Torino scoperta una molecola del corpo umano in grado di bloccare il Covid-19. Si tratta dell’idrossicolesterolo un derivato del colesterolo. Mentre si attende un vaccino per il Covi ...