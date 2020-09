Coronavirus: aumentano casi e vittime, stretta sui matrimoni (Di giovedì 3 settembre 2020) I festeggiamenti non potranno durare più di un'ora e saranno vietate la distribuzione di cibo e le danze Leggi su media.tio.ch

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 17.082 tamponi effettuati sono 23… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - RegLombardia : #LNews Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi ris… - NewsMondo1 : Coronavirus, in aumento i nuovi casi registrati nell’ultima settimana. Ma aumentano anche i tamponi effettuati… - silvanaparolisi : RT @LaNotiziaTweet: Occhio alla curva. In una settimana il 38% di #contagi in più. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi e quelli in… -