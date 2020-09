Blangiardo (Istat) “Con il Covid nascite ai minimi” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «In Italia abbiamo una tendenza che dura dal 2009, con un calo di circa un quarto delle nascite da allora. Già gennaio 2020, prima della pandemia, ha un calo dell'1,5% rispetto a un anno prima. Vedremo dai dati di dicembre quanto la paura avrà inciso, a partire da marzo. Contano anche l'incertezza sul lavoro e le difficoltà della vita quotidiana, che inducono le persone a posticipare il momento di avere un figlio fin quando magari diventa tardi. Fare previsioni è difficile, ma temo che nel 2021 potremmo scendere sotto le 400 mila nascite». Lo dice, intervIstato dal Corriere della Sera, Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat, a proposito delle possibili conseguenze della pandemia. «Da notare – aggiunge – che il ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere della Sera

Italia, quali conseguenze per la popolazione? Il COVID-19 aumenta i decessi e riduce le nascite, ecco perché. In Italia le conseguenze della pandemia da COVID-19 sulla popolazione saranno “drammatiche ...Gian Carlo Blangiardo, 71 anni, demografo, presidente dell’Istat dal 2019, ha notato una stranezza: nove mesi dopo l’arrivo della nube tossica di Chernobyl, nel maggio del 1986, la natalità in Italia ...