Berlusconi: “Sto abbastanza bene, continuo a lavorare nonostante il Covid. Tanta vicinanza mi ha commosso: grazie a Mattarella e Conte” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso”. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, isolato ad Arcore perché risultato positivo al Covid-19, è intervenuto telefonicamente a un convegno a Genova per rassicurare i suoi sostenitori. E ha commentato il supporto ricevuto nelle scorse ore. “Tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa” alle quali va “la mia partecipazione e il mio affetto”. Nel corso dell’evento, organizzato dal movimento femminile di ... Leggi su ilfattoquotidiano

