"Alla abruzzese, il Napoli è fregno?". Siparietto con ADL: "Speriamo non fregna, serve squadra maschia!" (Di giovedì 3 settembre 2020) "Per dirla all'abruzzese, il Napoli è fregno?". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : 'Alla abruzzese, il Napoli è fregno?'. Siparietto con ADL: 'Speriamo non fregna, serve squadra maschia!' - flapper71 : Un antico borgo abruzzese rivive grazie alla sinergia tra #architettura e #arte. Opere di @VincenzoMarsigl,… - abruzzoom : RT @GuidoAlberto6: @ABRUZZOOM Saranno 200 gli “infermieri di famiglia/comunità” che entreranno in servizio nel sistema sanitario regionale… - GuidoAlberto6 : @ABRUZZOOM Saranno 200 gli “infermieri di famiglia/comunità” che entreranno in servizio nel sistema sanitario regi… - Marzia38770821 : @JiminsWifeIsHe1 oggi l’hanno trasmessa alla radio regionale abruzzese 3 volte. NON STO BENE -

Ultime Notizie dalla rete : Alla abruzzese "Alla abruzzese, il Napoli è fregno?". Siparietto con ADL: "Speriamo non fregna, serve squadra maschia!" Tutto Napoli Coronavirus, l’aggiornamento: in Emilia-Romagna nessun decesso e 107 nuovi positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.128 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Pescara: vicini Riccardi, Omeonga e Zampano. Salutano Maniero, Zappa e Celli

Il mercato del Pescara sta entrando nel vivo. La società è al lavoro per costruire una squadra adatta al gioco di Oddo. In uscita Zappa andrà al Cagliari di Di Francesco per 3,5 milioni di euro, ma in ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.128 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...Il mercato del Pescara sta entrando nel vivo. La società è al lavoro per costruire una squadra adatta al gioco di Oddo. In uscita Zappa andrà al Cagliari di Di Francesco per 3,5 milioni di euro, ma in ...