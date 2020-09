ZTE Axon 20 5G: fotocamera under-display (Di mercoledì 2 settembre 2020) ZTE è il primo produttore al mondo a lanciare ufficialmente uno smartphone dotato di fotocamera sotto-schermo con tecnologia USC. under Screen Camera – Incipit Lo scorso anno avevamo discusso della ricerca di una nuova tecnologia mirata a integrare la fotocamera al di sotto del display di uno Smartphone. Il progetto era guidato dalle aziende: Huawei, Oppo e Vivo che avevano depositato differenti brevetti relativi a questa tecnologia. Nonostante i tre produttori non abbiano lanciato, nel breve tempo, un terminale dotato di tale tecnologia, il progetto ha riscosso molto successo: interessando differenti OEM. Molti “concept phone” hanno visto la luce e l’archivio dei modelli di prova è molto vasto. Uno di questi produttori è Xiaomi, che giusto pochi giorni fa ha pubblicato un ... Leggi su windowsinsiders

