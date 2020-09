Vittorio Sgarbi attacca Selvaggia Lucarelli: “Inacidita pettegola” (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ guerra aperta tra i vip a proposito del covid, delle conseguenze e degli accorgimenti da adottare per limitare , o provare a limitare, la pandemia. Purtroppo, tutti gli slogan dei primi giorni di pandemia sembrano ormai dimenticati come la speranza che almeno qualcosa questa pandemia ci avrebbe insegnato come, per esempio, ad essere persone migliori. Invece, pare sia accaduto esattamente il contrario e la pazienza, il garbo e il sentirci tutti uguali di fronte a qualcosa più grand di noi , non lo ricorda quasi più nessuno. Vittorio Sgarbi a Selvaggia Lucarelli “pettegola inacidita” Vittorio Sgarbi , in questi ultimi giorni si sta scontrando duramente sui social contro altri vip. Se fino a qualche giorno fa era guerra aperta contro ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi durissimo con Selvaggia Lucarelli: "Inacidita pettegola che non ha mai visto la Pietà Rondanini" Liberoquotidiano.it È morto Philippe Daverio, storico e critico d’arte. Aveva 70 anni

Se ne va a 70 anni lo storico e critico d’arte Philippe Daverio. Docente e saggista, è stato assessore alla Cultura del comune di Milano dal 1993 al 1997. A dare la notizia della sua morte, avvenuta s ...

E' morto Philippe Daverio, intellettuale cosmopolita ed ex assessore di Milano

Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo dell'arte e della cultura: è morto, questa notte all'istituto dei Tumori di Milano, Philippe Daverio. Nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Francia, Daverio ...

