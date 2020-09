Venezia77 oggi al via: il programma dell’apertura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questa sera la madrina di Venezia77 Anna Foglietta presso la Sala Grande del Lido la cerimonia di apertura della kermesse Si apre questa sera Venezia77: a partire dalle ore 19.00, la madrina della kermesse Anna Foglietta condurrà la cerimonia di apertura della kermesse che sarà puntellata da momenti estremamente emozionanti: innanzitutto l’omaggio al Maestro Ennio Morricone, morto lo scorso 6 luglio. Suo figlio Andrea, sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, dirigerà infatti “La Roma Sinfonietta” sul “Tema di Deborah”, composto da Morricone per la colonna sonora di “C’era una volta in America” di Sergio Leone. Spazio poi alla femminilità ed eleganza di Cate Blanchett (che presiede la Giuria di Venezia77) e alla duttilità e carisma di Tilda ... Leggi su zon

