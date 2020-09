Usr Lazio: a disposizione beni confiscati, alberghi, cinema e teatri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Grazie ad alcuni accordi, oltre a quello col Vicariato a Roma per l’utilizzo delle parrocchie, gli istituti scolastici avranno a disposizione anche alcuni beni confiscati alla mafia e alcune sale riunioni negli hotel grazie a un’intesa con Federalberghi, oltre alla disponibilita’ di aule nelle scuole paritarie e anche cinema e teatri”. Lo ha detto Rocco Pinneri, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in occasione dell’audizione sulla ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in commissione Lavoro, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunita’, Istruzione e Diritto allo studio della Regione Lazio. Leggi su romadailynews

Roma – “A pochi giorni dalla riapertura delle scuole Roma Capitale si ricorda delle palestre scolastiche e dei corsi sportivi pomeridiani, gestiti dai centri sportivi municipali. Ma se ne ricorda solo ...

Roma – Nel Lazio “complessivamente fino a oggi sono stati fatti 260mila test sierologici ed eseguiti 584mila tamponi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, rifere ...

