US Open: Berrettini e Caruso al secondo turno, eliminati Seppi, Mager e Sinner (Di mercoledì 2 settembre 2020) C'è un’Italia che avanza, agli Us Open di New York, e una che, invece, va fuori: Matteo Berrettini e Salvatore Caruso accedono al secondo turno del torneo della Grande Mela, tornano a casa Andreas Seppi,... Leggi su feedpress.me

