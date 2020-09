“Ti brucio la casa” e le minacce diventano realtà. Donna denunciata per incendio di Molassana (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ti brucio la casa” e le minacce diventano realtà. La Donna, compagna dell’inquilino dell’appartamento incendiato, si trova ricoverata al San Martino in stato confusionale. Una Donna di 43 anni sarà denunciata nelle prossime ore dalla polizia per l’incendio che ieri sera ha distrutto un appartamento a Molassana, in via Sertoli. Secondo quanto ricostruito la Donna, di di origini albanesi, avrebbe dato fuoco all’appartamento del compagno dopo un periodo particolarmente burrascoso: dopo aver appiccato l’incendio, la Donna sarebbe stata ritrovata poco distante in stato confusionale. Nel pomeriggio la 43enne, si era recata a casa della madre del ... Leggi su limemagazine.eu

dionysvscult : CHE DITR CHE HANNO TAGLIATO I CAPELLI A YEOSANG SIETE IMPAZZITI IO KQ TI BRUCIO - evphorxaa : @reginaditear NO UE COSA STA SUCCEDENDO BIG HIT TI BRUCIO - limexkiwi : kq ti brucio ok - beatrixxx__ : YOESANG HA I CAPELLI CORTI MA PROCA TROIA KQ TI BRUCIO TI B R U C I O. CHE MINCHI FAI KQ??? KQ????????? - moonlightstae_ : IO TI GIURO CHE TI BRUCIO MWAVE SE NON MI SPEDISCI GO LIVE, ORA MI SONO STUFATA -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti brucio Codogno, riapre il Pronto soccorso: «Qui è esplosa l’epidemia, adesso la sfidiamo ancora» Corriere della Sera