Spazio: la galassia di Andromeda più grande del previsto (Di mercoledì 2 settembre 2020) La galassia di Andromeda, vicina di casa della Via Lattea a poco piu’ di 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, è più grande del previsto: si estende fino a oltre la metà della distanza che la separa dalla nostra galassia. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal dal gruppo dell’Universita’ americana di Notre Dame, nello stato dell’Indiana, coordinato dall’astrofisico Nicolas Lehner. Lo studio e’ basato sulle osservazioni del telescopio spaziale Hubble, che mostrano come l’alone di gas che circonda Andromeda sia piu’ grande di quanto ipotizzato finora dagli astronomi. Il veterano dei telescopi spaziali, lanciato 30 anni fa, ha analizzato la luce proveniente da 43 ... Leggi su meteoweb.eu

Grazie alle nuove indagini, rese possibili dal Telescopio Spaziale Hubble, gli astronomi hanno scoperto che l’alone della galassia di Andromeda è molto più grande di quello che sapevamo. Talmente gran ...

Grazie al telescopio spaziale Hubble di Esa/Nasa, gli scienziati hanno mappato un immenso inviluppo di gas che circonda la galassia di Andromeda. Sorprendentemente, hanno scoperto che questo tenue alo ...

