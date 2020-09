Seat Music Awards 2020 – Prima serata del 02/09/2020 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questa sera, dalle 20:35, ritornano i Seat Music Awards per la Prima serata dell’edizione 2020, la tredicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la nona volta insieme al timone dell’evento. Lo scorso anno, le due serate (trasmesse il 5 e il 6 giugno 2019) hanno totalizzato una media di 3.226.000 spettatori e uno share del 16,16% – … L'articolo Seat Music Awards 2020 – Prima ... Leggi su unduetre

NekOfficial : Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspet… - NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - abbracciamijoel : Sabato hai Seat Music Awards 2020 ci sarà Riccardo non vedo l'ora di sentire la nuova canzone Litighiamo - marcoluci1 : RT @NekOfficial: Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspettando S… -