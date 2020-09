Roma Tiburtina: nigeriano senza mascherina aggredisce la capotreno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Su un treno che da Tivoli era fermo a Roma Tiburtina un uomo nigeriano ha aggredito la capotreno che lo aveva intimato di indossare la mascherina. La donna salvata dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Sconcerto per quanto accaduto nella stazione di Roma Tiburtina. Una capotreno è stata violentemente aggredita da un ragazzo nigeriano, a bordo di un treno proveniente da Tivoli, che non indossava la mascherina. L’uomo, 24 anni, stando alle ricostruzioni avrebbe tentato di violentare la dipendente di Trenitalia, salvata solo dall’intervento della Polizia Ferroviaria. Il nigeriano è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere, processato per direttissima. In tribunale non ... Leggi su bloglive

Corriere : Tiburtina: «Metta la mascherina». Lui si rifiuta e tenta di violentarla - Corriere : Tiburtina: «Metta la mascherina». Lui si rifiuta e tenta di violentarla - romatoday : roma Tiburtina, capotreno lo invita a indossare la mascherina: lui la blocca e tenta di violentarla in stazione… - Roma__SPQR : Tiburtina, capotreno lo invita a indossare la mascherina: lui la blocca e tenta di violentarla in stazione… - LPincia : RT @Corriere: Tiburtina: «Metta la mascherina». Lui si rifiuta e tenta di violentarla -