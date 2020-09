Reina conquista la Lazio: “Un allenatore in campo, comanda la difesa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Para il rigore e comanda la difesa. È Pepe Reina la piacevole conferma. Comincia così l’elogio del Messaggero per il portiere ex Napoli dopo la vittoria della Lazio in amichevole per 1-0 contro il Padova. Il gol è arrivato su autorete susseguente a una punizione di Luis Alberto. Profetiche le urla di Reina: «Dale! Batti bene, Luis!». Esperienza e personalità al servizio della squadra. Pepe guida i movimenti di Luiz Felipe, Vavro e Radu nel primo tempo, poi quelli di Bastos e Patric, entrati nella ripresa. Chiama le marcature sui calci piazzati e telecomanda i passaggi dei centrali. Un allenatore in campo. Quasi un telecronista, che fa della comunicazione uno dei suoi punti di forza. Conosce già a memoria i nomi ... Leggi su ilnapolista

napolista : Reina conquista la Lazio: “Un allenatore in campo, comanda la difesa” Il Messaggero dopo l’amichevole vinta 1-0 co… - reina_anitta : RT @WARNERMUSICIT: #mondayaward per la hit del King????dell'estate Fred De Palma e della rainha????Anitta. ‘Paloma’ vola alto e conquista la ce… - Reina_Riccardo : Verso Tokyo 2021: Alla conquista della Manciuria -

Ultime Notizie dalla rete : Reina conquista Reina conquista la Lazio: “Un allenatore in campo, comanda la difesa” - ilNapolista ilnapolista Lazio, Immobile: "In Champions non faremo le comparse, Reina ci aiuterà"

Nel ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio sta preparando la nuova stagione, che vedrà il ritorno dei biancocelesti in Champions League dopo 13 anni. "Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l'hanno ...

Reina atterrato a Roma, oggi visite in Paideia alle 8.15

Pepe Reina è arrivato a Roma, la Lazio lo ha immortalato sui ... (Il Messaggero) La Lazio ha conquistato un obiettivo importante dopo 13 anni e c’è voglia di spingersi in alto e confrontarsi con le ...

Nel ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio sta preparando la nuova stagione, che vedrà il ritorno dei biancocelesti in Champions League dopo 13 anni. "Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l'hanno ...Pepe Reina è arrivato a Roma, la Lazio lo ha immortalato sui ... (Il Messaggero) La Lazio ha conquistato un obiettivo importante dopo 13 anni e c’è voglia di spingersi in alto e confrontarsi con le ...