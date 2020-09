Regionali Puglia, la rabbia di Conca: 'Io escluso da confronto con altri candidati' (Di mercoledì 2 settembre 2020) BARI - 'Io sono l'unico imprenditore tra i candidati presidente. Eppure ci sono alcune associazioni di categoria che hanno un approccio alle prossime elezioni Regionali da stigmatizzare. Si ergono a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La7tv : #omnibus La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 spiega le ragioni della sua candidatura: 'Da 5 anni sono co… - La7tv : #omnibus La candidata alla regione #Puglia del M5S Antonella Laricchia attacca Emiliano e Fitto: 'Destra e sinistra… - La7tv : #lariachetira La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 (M5S) attacca la gestione della sanità da parte del go… - scalise_luigia : RT @La7tv: #omnibus La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 spiega le ragioni della sua candidatura: 'Da 5 anni sono contro la vecch… - scalise_luigia : RT @La7tv: #omnibus La candidata alla regione #Puglia del M5S Antonella Laricchia attacca Emiliano e Fitto: 'Destra e sinistra amministrano… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia

Mancano gli insegnanti in tutte le Regioni, soprattutto quelli di sostegno. L'allarme dei sindacati scolastici. Intanto i presidi pensano a provvedimenti disciplinari per chi è senza mascherina Sebben ...“Le liste devono essere competitive perché la legge elettorale è chiara e ci vuole il 4% per superare la soglia di sbarramento: per questo abbiamo chiesto alle forze che ci sostengono di fare una sint ...