Ragazza di 17 anni trovata morta in mare. Nessuna traccia del fidanzato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha 17 anni la Ragazza i cui genitori hanno denunciato nella Repubblica Ceca la scomparsa non riuscendo più a contattarla da sabato sera. L’età viene ritenuta dagli investigatori compatibile con il cadavere - si era parlato di un’età apparente di circa 25 anni - rinvenuto in mare a San Benedetto del Tronto domenica scorsa. Ancora Nessuna traccia del suo fidanzato con il quale la donna era in vacanza a Martinsicuro (Teramo) dove i due avevano affittato un appartamento. Lo hanno cercato invano per tutto il giorno gli operatori della Guardia Costiera su mandato della Procura di Ascoli Piceno. Gli agenti della Squadra mobile, con i quali collabora nelle indagini la Guardia di Finanza, hanno contattato l’agenzia immobiliare che ha ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ragazza di 17 anni trovata morta in mare. Nessuna traccia del fidanzato - Today_it : Cadavere di una ragazza in spiaggia, il fidanzato scomparso in mare: il giallo di San Benedetto - rivieraoggi : Cadavere alla Sentina: “La ragazza aveva 17 anni”. Ore di attesa per l’identificazione, si cerca il compagno 40enne - infoitinterno : Sondrio, ragazza di 16 anni travolta dalla piena del torrente: è dispersa nel fiume Adda - Succhiandiamo : RT @Succhiandiamo: Ho detto alla mia Ragazza che ha dimenticato di spegnere le luci in cucina ieri sera. Mii ha fatto l' elenco cronologic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni Sondrio, ragazza di 16 anni travolta dalla piena del torrente: è dispersa nel fiume Adda Corriere della Sera Foo Fighters, una ragazzina di 10 anni sfida Dave Grohl alla batteria. E lui accetta! Guarda i video

La giovane Nandi Bushell, polistrumentista inglese che già da qualche mese ha ottenuto la visibilità e la "benedizione" da parte di grandi rockstar come Tom Morello, ha lanciato in streaming una sfida ...

Migranti: Linardi (Sea Watch), 'molte persone a bordo hanno ustioni da carburante'

Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "Non è stato semplice dare da magiare alle persone a bordo della Sea watch 4, non abbiamo più vestiti di riserva e abbiamo cominciato a razionare l'acqua. E poi ci sono m ...

La giovane Nandi Bushell, polistrumentista inglese che già da qualche mese ha ottenuto la visibilità e la "benedizione" da parte di grandi rockstar come Tom Morello, ha lanciato in streaming una sfida ...Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "Non è stato semplice dare da magiare alle persone a bordo della Sea watch 4, non abbiamo più vestiti di riserva e abbiamo cominciato a razionare l'acqua. E poi ci sono m ...