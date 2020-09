Perché i pirati sono tornati sul web (Di mercoledì 2 settembre 2020) Johnny Depp, pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (Immagine: youtube.com)Poniamo il caso che siate un fan sfegatato di Star Wars che negli anni scorsi si è iscritto a Netflix e Amazon Prime Video. Spendete circa 20 euro al mese per vedere i vostri film e serie tv preferiti in maniera legale. E poi all’improvviso arriva Disney+, portando con sé l’intero franchising di Guerre Stellari e soprattutto la novità di The Mandalorian. Che cosa fate? Le opzioni, a questo punto, sono tre. Potete pagare per una terza piattaforma streaming (sempre che il portafogli ve lo consenta). Potete rinunciare a vedere l’ultima serie tv ambientata nell’universo di Star Wars. Oppure potete andare in cerca dei vostri film preferiti su torrent, siti di file sharing come Mega e canali di Telegram dedicati alla pirateria. Non ... Leggi su wired

