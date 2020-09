Parte la stagione venatoria (Di mercoledì 2 settembre 2020) All’apertura della stagione della caccia, il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza Federcaccia regionale Salvatore Salerno ha predisposto e messo a punto un piano di controlli sul territorio per garantire il rispetto della normativa, lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza e la prevenzione e repressione dei possibili reati. Una trentina di agenti di Federcaccia in regione, di cui metà in provincia di Udine, sono pronti a vigilare sul rispetto delle norme in materia venatoria. Salerno ricorda in particolare l’obbligo di tenersi a distanza di almeno 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili e 150 metri nel caso dello sparo in direzione delle stesse. L’invito ai cacciatori ... Leggi su udine20

bievbz94 : la seconda parte della quinta stagione di lucifer quando uscirà? - Anna17715638 : Bella questa prima parte di stagione, ma la puntata in bianco e nero ci sta come i cavoli a merenda! #lucifer #LuciferNetflix - BHyons : @juventusfans Parte bene la sua stagione... - carmi_ne : @scar15385 sisi, ma anche da noi, a parte l’ultima stagione, però non aveva la faccia da culo di un Inzaghi, lui co… - Mh_artLA : @dialessandro5 @Simone11811843 @DiMarzio Immobile non aiuta a migliorarlo semplicemente perchè la Nazionale fa caga… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte stagione NFL, parte la stagione. A Sud quattro pretendenti al Super Bowl La Gazzetta dello Sport Il Toro di Giampaolo fermato dalla Pro Patria

TORINO. Senza sette nazionali - Belotti, Sirigu, Lukic, Linetty, Rodriguez, Vojvoda ed Ujkani - il Toro chiude la seconda uscita stagionale con un piccolo passo indietro nel punteggio - 1-1 con la Pro ...

LECCE – Ufficiale lo staff medico-sanitario per la stagione 2020/21

SalentoSport.net è una testata giornalistica online che, dall’agosto 2010, segue in tempo reale tutto lo sport salentino partendo dal calcio e passando per volley, basket, tennis, boxe, ciclismo, nuot ...

TORINO. Senza sette nazionali - Belotti, Sirigu, Lukic, Linetty, Rodriguez, Vojvoda ed Ujkani - il Toro chiude la seconda uscita stagionale con un piccolo passo indietro nel punteggio - 1-1 con la Pro ...SalentoSport.net è una testata giornalistica online che, dall’agosto 2010, segue in tempo reale tutto lo sport salentino partendo dal calcio e passando per volley, basket, tennis, boxe, ciclismo, nuot ...