Paola Di Benedetto sostituisce Aurora Ramazzotti: nuovi progetti per la vincitrice del GF Vip 4 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Proprio stamattina, tra una chicca di gossip e l'altra, il settimanale Chi in edicola con il suo nuovo numero, regala la nuova indiscrezione lavorativa su Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, pronta a sostituire Aurora Ramazzotti. Paola Di Benedetto sostituisce Aurora Ramazzotti Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il lockdown si sono perse le tracce di Aurora Ramazzotti. Al suo posto in arrivo Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 4. Spariti dal palinsesto anche gli On ...

Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il lockdown si sono perse le tracce di Aurora Ramazzotti. Al suo posto in arrivo Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 4. Spariti dal palinsesto anche gli On ...

