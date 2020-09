Navalny, il governo tedesco conferma che è stato avvelenato: «Trovate tracce di nervino» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 20 agosto il leader dell’opposizione stava volando dalla Siberia verso Mosca quando si è improvvisamente sentito male e il suo aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza ad Omsk Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Navalny governo Come Navalny ha cambiato l’opposizione in Russia Il Post Navalny, il governo tedesco conferma che è stato avvelenato: «Trovate tracce di nervino»

Il governo tedesco ha confermato che il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato. Secondo i test effettuati su campioni prelevati dal leader dell’opposizione russa c’è la ...

Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok

La Germania ha le prove che Alexei Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok. Ad annunciare i risultati dei test è un portavoce del Governo tedesco, che ha condannato con forza l’avvele ...

Il governo tedesco ha confermato che il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato. Secondo i test effettuati su campioni prelevati dal leader dell'opposizione russa c'è la ...