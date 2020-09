Museo Alfa Romeo, via ai MonzaDays 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel fine settimana del GP d'Italia, al Museo Alfa Romeo vanno in scena i MonzaDays 2020 per celebrare insieme a tutti gli appassionati il legame storico tra il marchio e il circuito. Lo rende noto Fca,... Leggi su gazzetta

Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: MonzaDays 2020: vivere il weekend del GP al Museo Alfa Romeo - BarbaraPremoli : MonzaDays 2020: vivere il weekend del GP al Museo Alfa Romeo - MotoriNoLimits : MonzaDays 2020: vivere il weekend del GP al Museo Alfa Romeo - megamodo : Nel fine settimana andrà in scena il Gran Premio di Monza e per celebrare il legame tra il circuito e il brand, il… - aquilareale963 : #SkyMotori che bello Race Anatomy dal museo alfa Romeo...lo scorso anno io c’ero ??esperienza fantastica -