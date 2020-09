Messi, il padre sbarca a Barcellona per parlare con Bartomeu: le prime parole (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono ore decisive per il futuro di Lionel Messi. Oggi dovrebbe avvenire il faccia a faccia, forse, decisivo tra Jorge Messi, padre e agente della Pulce, e il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. C'è tanta attesa per quello che sarà l'esito dell'incontro. Intanto, allo sbarco in Catalogna, l'uomo ha rilasciato le sue prime parole senza dare, però, alcun indizio sul futuro del numero 10.Messi: lo sbarco del padre a Barcellona"Non so niente ragazzi". Jorge Messi si è limitato a poche parole cercando di allontanarsi il più velocemente possibile dai media che lo attendevano in aeroporto. Nessun indizio, nessun messaggio sul futuro. Per il ... Leggi su itasportpress

