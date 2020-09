Marvel's Avengers, Call of Duty, Spider-Man: Miles Morales, scopriamo i giochi più attesi dell'anno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questa seconda parte dell'anno si preannuncia davvero molto interessante, per quanto riguarda l'uscita di titoli di peso. Anche se l'attenzione di molti è focalizzata alle console next-gen, non bisogna dimenticare che stanno per arrivare dei giochi molto attesi dai fan.La società Nielsen ha deciso di stilare un elenco dei giochi più attesi di questo 2020, che include importanti uscite come Marvel's Avengers, Call of Duty, Spider-Man: Miles Morales e Cyberpunk 2077.Leggi altro... Leggi su eurogamer

