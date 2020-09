Mamma uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita, era stata lasciata dal fidanzato 17enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) A 19 anni Kia sentiva il peso di essere diventata madre troppo presto e non riusciva a sostenere le continue liti con il compagno 17enne. E quando lui l'ha lasciata non ha retto più: ha ucciso il loro ... Leggi su leggo

Nove anni fa un colpo di fucile durante una battuta di caccia ha ucciso una scrofa di cinghiale. Aveva un cucciolo (una femmina), incrocio fra un maiale e un cinghiale. A sparare era stata la compagni ...

A 19 anni Kia sentiva il peso di essere diventata madre troppo presto e non riusciva a sostenere le continue liti con il compagno 17enne. E quando lui l’ha lasciata non ha retto più: ha ucciso il loro ...

Nove anni fa un colpo di fucile durante una battuta di caccia ha ucciso una scrofa di cinghiale. Aveva un cucciolo (una femmina), incrocio fra un maiale e un cinghiale. A sparare era stata la compagni ...