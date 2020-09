L’Australia è ufficialmente entrata in recessione per la prima volta in 30 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Australia è ufficialmente entrata in recessione. Secondo l’Istituto nazionale di statistica, il Pil del Paese è crollato del 7% nel trimestre di giugno, il secondo crollo consecutivo. I dati appena rilasciati mostrano la peggior crescita economica degli ultimi 61 anni e un ulteriore crollo del Pil rispetto ai numeri già negativi del trimestre di marzo. «Il trimestre di giugno ha visto un’ulteriore contrazione nella spesa dei nuclei familiari in quanto le abitudini e i comportamenti sono cambiati a causa delle restrizioni imposte per cercare di controllare il Covid-19», ha spiegato Michael Smedes dell’Istituto di statistica a Yahoo Finance. A livello tecnico, due crolli contrazioni consecutive del Pil segnano l’entrata di un’economia ... Leggi su giornalettismo

